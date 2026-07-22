Новосибирец получил 7 лет колонии за ДТП с погибшим и пострадавшим

Сам подсудимый свою вину не признал. Фото: прокуратура Новосибирской области

Новосибирский районный суд вынес приговор 40-летнему водителю, который в пьяном состоянии устроил аварию, в результате которой один пассажир погиб, а второй получил тяжкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 14 января 2024 года мужчина за рулем Toyota Camry с пассажирами двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирском районе. Он нарушил правила дорожного движения и врезался передней частью своего автомобиля в заднюю часть полуприцепа грузовика КамАЗ 5490 DS, который ехал в попутном направлении.

Удар оказался смертельным для одного из пассажиров иномарки - он скончался на месте происшествия. Второму пассажиру врачи диагностировали тяжкий вред здоровью. Сам подсудимый свою вину не признал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

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