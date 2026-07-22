Суд обязал пятерых новосибирцев показать лошадей ветеринарам

Решения суда пока не вступили в законную силу. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Куйбышевский районный суд удовлетворил иски управления ветеринарии к пяти местным жителям, которые отказывались показывать своих лошадей специалистам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Еще в апреле 2026 года владельцев животных уведомили о плановых ветеринарных мероприятиях - маркировании и учете лошадей. Однако хозяева проигнорировали требования и не явились на осмотр. Им объявили предостережения и предложили самим обратиться в управление ветеринарии, чтобы назначить дату и время, но ответа не последовало.

В результате суд обязал всех пятерых ответчиков предоставить лошадей специалистам государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии Куйбышевского района» для обязательных процедур и фиксации животных. Решения пока не вступили в законную силу.

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