Пожарно-спасательной части №70 в Тогучинском районе исполнилось 90 лет

Сейчас в зоне ответственности части находится 105 населенных пунктов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 22 июля, пожарно-спасательная часть №70 Тогучинского района Новосибирской области отмечает 90-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

История подразделения началась в 1936 году с городской пожарной команды из 18 человек. Тогда в арсенале были три конные повозки, ручной насос и восемь лошадей. Часть несколько раз меняла адреса, с 1969 года она базируется на улице Комсомольской, 65.

Сейчас в зоне ответственности части находится 105 населенных пунктов. А в арсенале – современные комплекты «Медведь» и «Круг-1», снегоболотоход и другая техника.

Гордость части – династия Павленко, которая длится уже три поколения, начиная с 1957 года. Также в 2021 году водитель Роман Кокорин удостоен медали «За спасение погибавших» за то, что вытащил мужчину из горящего дома вне службы.

ГУ МЧС России по Новосибирской области поздравило личный состав с юбилеем, отметив их бесстрашие и преданность делу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX