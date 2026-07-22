Новосибирский метрополитен перевез 40,1 млн пассажиров за полгода

За первое полугодие 2026 года новосибирский метрополитен перевез почти на полмиллиона пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».
С января по июнь текущего года подземка перевезла 40 137 977 человек. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2025-го этот показатель составлял 39 696 466 пассажиров.
Таким образом, прирост пассажиропотока составил 441 511 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru