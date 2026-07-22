Новосибирский метрополитен перевез 40,1 млн пассажиров за полгода

С января по июнь текущего года подземка перевезла 40 137 977 человек. Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

За первое полугодие 2026 года новосибирский метрополитен перевез почти на полмиллиона пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

С января по июнь текущего года подземка перевезла 40 137 977 человек. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2025-го этот показатель составлял 39 696 466 пассажиров.

Таким образом, прирост пассажиропотока составил 441 511 человек.

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