В Новосибирске продают монету 1898 года за 550 тысяч рублей

Она находится в отличном состоянии. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выставили на продажу серебряный рубль 1898 года выпуска за 550 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.

Монета посвящена открытию памятника императору Александру II. Она находится в отличном состоянии и имеет оценку слаб NGS PL 61. Продавец готов рассмотреть адекватные ценовые предложения, также не исключает возможность обмена.

Объявление появилось на площадке 19 июля. За это время его просмотрели 107 раз.

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