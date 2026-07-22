В Новосибирске продают монету 1898 года за 550 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске выставили на продажу серебряный рубль 1898 года выпуска за 550 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.
Монета посвящена открытию памятника императору Александру II. Она находится в отличном состоянии и имеет оценку слаб NGS PL 61. Продавец готов рассмотреть адекватные ценовые предложения, также не исключает возможность обмена.
Объявление появилось на площадке 19 июля. За это время его просмотрели 107 раз.
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