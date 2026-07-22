Неврологи предупредили новосибирцев о риске инсульта при мигрени

Развивается из-за спазма сосудов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Головная боль - не диагноз, а симптом, который может указывать на аневризму, опухоль или сосудистые нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Главный невролог региона Елена Танеева и заведующий неврологическим отделением областной больницы Иван Веретельников объяснили, как распознать мигрень. Ее главные признаки - пульсирующая боль, тошнота, непереносимость света и звуков, а также аура перед приступом. При обычной головной боли напряжения этих симптомов нет.

По словам Танеевой, мигрень развивается из-за спазма сосудов, затем венозная кровь застаивается и переполняет оболочки мозга, провоцируя тяжелый приступ. Спровоцировать его могут гормональные сбои, стресс, недосып, резкие запахи и перепады давления. Предрасположенность к заболеванию часто передается по наследству.

Врачи предупреждают: при мигрени есть риск мигренозного инсульта, поэтому затягивать с лечением опасно. К специалисту нужно обращаться после первого же сильного приступа, если боль повторяется регулярно или не снимается обезболивающими. Частый прием анальгетиков (более десяти таблеток в месяц) вызывает привыкание и только усугубляет проблему.

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