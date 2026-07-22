В Новосибирске иностранные работники будут получать пособия по новым правилам

При этом из новых правил есть исключения. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января 2027 года иностранные граждане, которые работают в Новосибирске и других регионах России, начнут получать социальные выплаты по новым правилам. Информация о внесенном законопроекте размещена на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Если документ примут, он начнет действовать с первого дня 2027 года.

Законопроект, который внесли в нижнюю палату парламента, меняет условия начисления страхового обеспечения для временно и постоянно проживающих в стране иностранцев, а также для тех. Документ касается выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Главное нововведение - вводится требование о стаже уплаты страховых взносов. Теперь, чтобы получить пособие, иностранный работник должен иметь начисления в свою пользу от работодателя как минимум за шесть месяцев. Этот период отсчитывается перед тем месяцем, в котором наступил страховой случай.

При этом из новых правил есть исключения. Они не коснутся тех иностранцев, которые трудятся по статье 135 закона о правовом положении иностранных граждан, а также высококвалифицированных специалистов. Для временно пребывающих работников, которые не относятся к высококвалифицированным кадрам, новый порядок будет действовать только при выплатах по больничным листам.

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