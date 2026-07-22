Новосибирские бизнесмены перейдут на новую форму декларации с 1 августа

До конца июля налоговые органы принимали оба варианта декларации. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа новосибирские предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, начнут сдавать отчетность по обновленной форме. Министерство финансов выпустило приказ, который отменяет старый бланк, действовавший с 2007 года. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Новую форму декларации ФНС утвердила еще в декабре прошлого года. Она предназначена для тех бизнесменов, у которых нет движения денег по счетам или в кассе и отсутствуют объекты налогообложения по тем налогам, по которым они отчитываются. В обновленном бланке сократили количество полей - из него убрали ОКАТО, ОКВЭД, номера глав Налогового кодекса и номера квартала, что делает заполнение проще и снижает число ошибок.

До конца июля налоговые органы принимали оба варианта декларации - и старую, и новую. Однако после первого августа примут исключительно форму, утвержденную ФНС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX