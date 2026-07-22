В Новосибирской области за сутки потушили восемь пожаров

В Чулымском районе сохраняется высокий класс пожарной опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло восемь техногенных пожаров и три ДТП Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на 22 июля в Чулымском районе сохраняется высокий класс пожарной опасности. Местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, а также очень сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра. При грозах порывы могут достигать 25 метров в секунду и более.

Особое внимание спасатели уделяют контролю за техногенными пожарами и дорожно-транспортными происшествиями. Кроме того, на постоянном контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах области.

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