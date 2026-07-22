Прилет четырех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс S7 5240 из Хабаровска вместо 08:40 ожидается в 08:25. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 июля в аэропорту Толмачево изменилось время вылета и прилета шести рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. С задержкой отправится рейс SU 636 из Новосибирска на Пхукет. Вместо 08:05 самолет должен вылететь в 10:35. Также позже запланирован вылет рейса DP 6526 из Новосибирска в Москву (Шереметьево): время перенесли с 08:15 на 09:10. Изменения коснулись и прибывающих рейсов. Самолет DP 6525 из Москвы (Шереметьево), который должен был прилететь в 07:35, ожидается в 08:25. Кроме того, скорректировали время прибытия нескольких рейсов авиакомпании S7.

Рейс S7 5240 из Хабаровска вместо 08:40 ожидается в 08:25, рейс S7 5260 из Южно-Сахалинска прибудет в 10:15 вместо 09:55, а рейс S7 5238 из Хабаровска прилетит в 11:05 вместо 10:50.

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