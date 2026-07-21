В Новосибирске поймали беглянку из Астрахани, скрывавшуюся 5 лет

Жительница Астрахани задержана в Новосибирске спустя 5 лет розыска. Фото: УФСИН по Астраханской области

Сотрудники УФСИН и МВД задержали в Новосибирске девушку из Астрахани, которая скрывалась от правосудия пять лет. 27-летняя жительница Астрахани обвинялась в продаже наркотиков крупными партиями в составе организованной группы. В 2021 году ей удалось уйти от следствия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Астраханской области.

Летом 2025 года Ленинский районный суд Астрахани заочно приговорил ее к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Долгое время полиция не могла найти женщину.

В июне 2026 года оперативники узнали, что осужденная может находиться в Новосибирске. Чтобы не выдавать себя, она использовала фальшивые личные данные. В ходе совместной операции сотрудники УФСИН и МВД на транспорте нашли и задержали девушку. Теперь ее отправили в следственный изолятор, чтобы исполнить решение суда Астрахани.

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