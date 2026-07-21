Новосибирцев предупредили об опасности заражения паразитами

Специалисты напомнили о симптомах заболевания и мерах профилактики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирска напомнили о риске заражения лямблиями — микроскопическими паразитами, которые могут попасть в организм через загрязненную воду, немытые овощи и фрукты, а также при несоблюдении правил гигиены. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Лямблии могут попасть в организм через загрязненную воду, плохо вымытые овощи, фрукты и ягоды, а также через грязные руки.

Среди основных признаков заболевания специалисты называют боли в животе, тошноту, диарею, вздутие живота и слабость. При этом у некоторых людей лямблиоз может протекать без выраженных симптомов.

Для профилактики специалисты рекомендуют мыть руки перед едой и после посещения туалета, тщательно промывать овощи, фрукты и ягоды, пить только безопасную воду и приучать детей соблюдать правила личной гигиены.

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