Новосибирская клиника «ИЗИ СТОМ» поддержала Всероссийский Парад Семьи

Фото: пресс-служба клиники «ИЗИ СТОМ».

Новосибирская стоматологическая клиника «ИЗИ СТОМ», клиника-партнёр сети «Команда Мечты», поддержала Всероссийский Парад Семьи, который прошёл 8 июля, в День семьи, любви и верности.

В этот день праздничные мероприятия объединили семьи по всей стране. По данным организаторов, Всероссийский Парад Семьи — 2026 прошёл более чем в двухстах городах России и собрал около полумиллиона участников.

В Новосибирске представители клиники присоединились к участникам парада и поздравили горожан с праздником: вручили семьям памятные подарки и поддержали атмосферу доброго семейного события.

Участие в параде стало частью социальной и просветительской работы: организаторы отмечают, что забота о здоровье начинается в семье — именно родители формируют у детей первые привычки, в том числе привычку регулярно ухаживать за зубами и не откладывать профилактические визиты к врачу.

«Для нас участие во Всероссийском Параде Семьи — это возможность поддержать важный для города и страны праздник. Семья — первое место, где ребёнок учится заботиться о себе и близких. Поэтому нам важно говорить не только о лечении, но и о профилактике, правильной гигиене и внимательном отношении к здоровью с раннего возраста», — отметили представители клиники.

Организаторы подчёркивают, что участие в подобных городских мероприятиях помогает не только поздравить семьи с праздником, но и напомнить о важности профилактики. Регулярный уход за полостью рта, своевременные осмотры и понятная коммуникация с врачом помогают детям и взрослым сохранять здоровье зубов и снижать риск сложного лечения в будущем.

Команда продолжит развивать социальные и образовательные инициативы в Новосибирске, направленные на популяризацию профилактики, заботы о здоровье детей и поддержку семейных ценностей.