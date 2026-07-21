В Новосибирске начали благоустройство территории «Усть-Тула»

В Кировском районе Новосибирска обустраивают зону отдыха «Усть-Тула». Фото: правительство Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска начали работы по благоустройству природной территории «Усть-Тула». Этот участок площадью более 360 гектаров расположен в пойме реки Оби между парком «Арена» и Бугринской рощей. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Сейчас на территории уже работает туристический маршрут, но проект планируют значительно расширить. В рамках подготовки специалисты убрали несанкционированную свалку в районе улиц Тульская и Тракторная, снесли аварийные деревья и наладили вывоз мусора. Также решили вопрос с проездом: территорию оградили и создали контрольно-пропускной пункт. Туда смогут заезжать только экстренные службы и спецтехника, чтобы посторонние машины не мешали отдыху.

В будущем здесь создадут ландшафтный ноопарк. Проект включает строительство пешеходных и велосипедных дорожек, создание системы водоемов и зон для кратковременного отдыха. Также планируют внедрить экологичный транспорт внутри парка и обустроить парковки. На развитие территории уже потратили время на экологические и градостроительные исследования. Теперь специалисты работают над реализацией утвержденного дизайн-проекта.

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