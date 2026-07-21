За полгода санавиация Новосибирской области перевезла 211 пациентов

Вертолет позволяет сократить время доставки пациентов в специализированные центры. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Санитарная авиация Новосибирской области с января по июнь 2026 года эвакуировала 211 пациентов в тяжелом состоянии: 165 взрослых, 22 ребенка и 24 младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

За это время «крылатая скорая» выполнила 109 вылетов. Чаще всего вертолеты направлялись в Татарский, Куйбышевский и Карасукский районы. Основные причины для эвакуации взрослых – острый коронарный синдром, патологии беременности, осложнения родов, сепсис и травмы.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что вертолет позволяет сократить время доставки в специализированные центры. За шесть лет работы авиационная бригада эвакуировала 2180 пациентов.

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