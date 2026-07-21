Ученые НГТУ разработали регулятор напряжения с широким диапазоном

Разработка построена на двух блоках. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ создали устройство, которое защищает бытовые и промышленные приборы от скачков и просадок напряжения. Разработка получила патент, а работу поддержал Российский научный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.

Обычные стабилизаторы не всегда справляются с сильными перепадами в сети, из-за чего техника выходит из строя, а производства останавливаются. Инженеры вуза предложили решение с более широким диапазоном регулирования, чем у существующих аналогов. Устройство выравнивает напряжение даже при экстремальных колебаниях, при этом схема содержит минимум деталей — несколько полупроводниковых ключей, конденсаторов и дросселей. Это сделало регулятор компактнее и проще в управлении.

Разработка построена на двух блоках: коммутационном с IGBT-модулями и реактивном с конденсаторами и дросселями. Меняя напряжение на этих элементах, можно получить нужное значение на выходе. Кроме того, ученые создали универсальную систему управления — ее алгоритмы подходят и для других типов устройств.

Сейчас регулятор существует в виде макетного образца. На нем провели эксперименты и проверили, как устройство держит выходное напряжение и качество тока. В ближайших планах — доработать управление и сделать готовый корпусной вариант. Установка таких регуляторов на каждую фазу в трехфазных сетях поможет сгладить несимметрию и обеспечить стабильную работу мощных электродвигателей, станков и конвейеров. В будущем ученые хотят уменьшить размеры устройства за счет сокращения габаритов реактивных элементов.

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