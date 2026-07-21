В Новосибирске отключат светофор на перекрестке Хмельницкого и Писемского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Писемского в Новосибирске временно отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».
Причиной отключения светофорного объекта стала замена оборудования. Энергетики проведут необходимые работы, после чего светофор снова запустят в штатном режиме.
По данным дорожных служб, светофор должен заработать в конце дня 21 июля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru