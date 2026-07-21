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НовостиОбщество21 июля 2026 5:37

В Новосибирске отключат светофор на перекрестке Хмельницкого и Писемского

Причиной отключения светофорного объекта стала замена оборудования
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Светофор должен заработать в конце дня 21 июля.

Светофор должен заработать в конце дня 21 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Писемского в Новосибирске временно отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».

Причиной отключения светофорного объекта стала замена оборудования. Энергетики проведут необходимые работы, после чего светофор снова запустят в штатном режиме.

По данным дорожных служб, светофор должен заработать в конце дня 21 июля.

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