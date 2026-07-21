В новосибирском центре «Олеся» запустили новое направление реабилитации детей

Специалисты готовы помогать детям с инвалидностью и консультировать их родителей. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В новосибирском Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» презентовали инновационное направление – эрготерапию, поделились в пресс-службе мэрии города.

Специалисты учреждения показали работу кабинетов, провели консультативный прием и диагностику. В 2025 году при поддержке благотворительного фонда «Катрен» пять сотрудников новосибирского Центра прошли обучение в Санкт-Петербурге. В течение семи месяцев они изучали теорию и стажировались в ведущих медучреждениях города.

Сейчас на базе филиала сформирована междисциплинарная команда: клинический психолог, эрготерапевт, физический терапевт, медицинский логопед и педагог-психолог. Специалисты готовы помогать детям с инвалидностью и консультировать их родителей из Новосибирска и области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX