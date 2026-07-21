Ученые НГУ и AIRI создадут ИИ-лабораторию для управления роботами

На первом году работы сформируют пять исследовательских команд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Институт искусственного интеллекта AIRI и Новосибирский государственный университет откроют совместную лабораторию на базе вуза. Специалисты займутся созданием системы для управления группами роботов и разработкой генеративных моделей для физики, биомедицины и астрономии. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас при работе с группами роботов часто случаются сбои: машины дублируют задачи, сталкиваются или теряют координацию, из-за чего оператору приходится вручную перенастраивать каждого робота. Новая ИИ-система должна решить эти проблемы — она обеспечит четкое распределение задач, адаптацию к изменениям и устойчивый контроль даже при росте числа машин. В лаборатории, которая откроется в Институте интеллектуальной робототехники НГУ, также будут разрабатывать системы прогнозирования отказов оборудования.

На первом году работы сформируют пять исследовательских команд по ключевым направлениям: управление роевой робототехникой, анализ промышленных данных, диагностика оборудования, физически-информированные модели и генеративный ИИ для науки и медицины. К концу третьего года планируют создать готовые к пилотным испытаниям прототипы технологий. Потенциальные партнеры лаборатории — предприятия нефтегазовой, энергетической, металлургической и машиностроительной отраслей, разработчики робототехники и беспилотных решений, медицинские организации, биотех-компании и IT-фирмы.

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