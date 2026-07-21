Егор Терновых стал главой администрации Советского района Новосибирска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
С 21 июля главой администрации Советского района Новосибирска назначен Егор Терновых. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАХ.
Егор Николаевич родился в 1976 году в Новосибирске. Он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения.
Ранее Терновых работал в коммерческих, муниципальных и государственных структурах. С 2018 по 2022 год он занимал должность заместителя главы администрации Советского района.
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