Водитель авто сбила мальчика за рулем велосипеда в Новосибирске

Вечером 20 июля в Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил велосипедиста. ДТП произошло у дома №236 по улице Первомайская. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
По предварительным данным, женщина 1982 года рождения за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» выезжала со двора указанного дома. В этот момент по ходу движения машины слева направо ехал мальчик 2019 года рождения на велосипеде. Водитель совершила на него наезд.
В результате аварии ребенок получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что характер травм пока не установлен. По факту ДТП проводится проверка.
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