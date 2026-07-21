Водитель авто сбила мальчика за рулем велосипеда в Новосибирске

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 20 июля в Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил велосипедиста. ДТП произошло у дома №236 по улице Первомайская. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, женщина 1982 года рождения за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» выезжала со двора указанного дома. В этот момент по ходу движения машины слева направо ехал мальчик 2019 года рождения на велосипеде. Водитель совершила на него наезд.

В результате аварии ребенок получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что характер травм пока не установлен. По факту ДТП проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX