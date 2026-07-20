Водитель внедорожника сбил двоих мальчиков на самокате в Новосибирске

Оба ребенка пострадали. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 20 июля в Калининском районе Новосибирска Toyota Land Cruiser столкнулась с электросамокатом, на котором ехали двое подростков. ДТП произошло у дома 24а по улице Учительской. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась в 17:35. Водитель внедорожника 1982 года рождения выезжал со двора и в это время сбил электросамокат, который двигался по тротуару справа налево. За рулем СИМа находился мальчик 2010 года рождения, пассажиром был еще один подросток 2011 года рождения.

Оба ребенка пострадали. Характер полученных травм пока уточняется. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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