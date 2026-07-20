В Новосибирске самосвал провалился в яму между домом и школой

Ранее аналогичный случай уже фиксировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске самосвал провалился в яму между домом №5 по улице Стофато и школой №167. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Инцидент произошел на внутридворовом проезде. Местная жительница предположила, что выезд на улицу Добролюбова теперь закроют на неопределенный срок.

Ранее аналогичный случай уже фиксировали в Новосибирске — экскаватор провалился в яму на улице Связистов у дома №1 во время ремонтных работ.

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