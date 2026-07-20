В Новосибирске самосвал провалился в яму между домом и школой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске самосвал провалился в яму между домом №5 по улице Стофато и школой №167. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Инцидент произошел на внутридворовом проезде. Местная жительница предположила, что выезд на улицу Добролюбова теперь закроют на неопределенный срок.
Ранее аналогичный случай уже фиксировали в Новосибирске — экскаватор провалился в яму на улице Связистов у дома №1 во время ремонтных работ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru