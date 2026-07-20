В Ростове-на-Дону погибла байкерша-блогер Соната

Мотопутешественница получила смертельные травмы после наезда на бордюр Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в результате ДТП погибла известная в байкерском сообществе блогер и мотопутешественница Соната, известная в жизни как София. Авария произошла 17 июля на улице Таганрогской. Об этом пишет 360.ru.

По данным полиции, женщина ехала на мотоцикле Harley-Davidson со стороны улицы Малиновского в направлении Дачной, когда наехала на бордюр. После удара она упала и получила тяжелые травмы.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

В байкерском сообществе сообщили, что у Сонаты остались двое детей. Сейчас организацией похорон занимается ее мать, а друзья объявили сбор средств в поддержку семьи.

По словам знакомых, София состояла в мотосообществе с 2012 года, а с 2019 года активно участвовала в мотопробегах по югу России. Среди ее любимых маршрутов были дороги Крыма и Кавказа.

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