Юрист Кузьмин оценил вероятность дела против отца погибшего на Эльбрусе мальчика

По мнению адвоката, мужчину могут привлечь к ответственности за оставление ребенка в опасности Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Отец 11-летнего мальчика, погибшего во время восхождения на Эльбрус, с высокой вероятностью может стать фигурантом уголовного дела. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал адвокат Геннадий Кузьмин.

По словам юриста, ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего в этой ситуации лежала на отце. Он считает, что мужчина был предупрежден об опасности маршрута, однако все равно продолжил восхождение с ребенком.

Кузьмин заявил, что действия отца могут быть квалифицированы по статье об оставлении в опасности. При этом состояние здоровья мужчины, если он получил травмы, может быть учтено судом при назначении наказания, но, по мнению адвоката, не повлияет на сам факт возможного уголовного преследования.

Также, по словам эксперта, уголовная ответственность может грозить лицам, которые допустили мужчину с ребенком на опасный маршрут. Если будет установлено, что такие решения принимались должностными лицами, им могут вменить халатность.

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