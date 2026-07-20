Правительство Новосибирской области возместит 50% затрат на покупку скота

Решение о дополнительных мерах поддержки приняли 20 июля 2026 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с августа начнут восстанавливать поголовье сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. По новой программе государство будет возмещать 50% расходов на приобретение животных для восстановления поголовья. Речь идет о покупке коров, телок, нетелей, быков, свиней, овец и коз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Помимо бюджетных средств, к программе подключат внебюджетные источники — некоммерческие фонды и отраслевые ассоциации. Власти рассчитывают, что с учетом всех видов поддержки поголовье в личных подсобных хозяйствах региона полностью восстановят уже в этом году.

- Правительством предоставляется ежемесячная социальная помощь в размере величины прожиточного минимума в Новосибирской области на 2026 год на душу населения гражданам, потерявшим сельскохозяйственных животных. Выплаты осуществляются в течение девяти месяцев. По состоянию на 14 июля 2026 года принято 274 заявления. За период с марта по июль текущего года общая сумма выплат составила 79 047 040 рублей, - сообщили в пресс-службе правительства.

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