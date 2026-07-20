Под Новосибирском на озере Сартлан спасатели нашли семью с тремя детьми

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
В Барабинском районе на озере Сартлан спасатели нашли семью с тремя детьми. Они вышли на моторной лодке вечером и не вернулись. Ночь они провели в камышах. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО «Центра ГО, ЧС и ПБ».
Заявка о пропаже поступила в дежурную часть Барабинского РОВД. Спасатели Куйбышевского ПСО выехали на поиск в три часа ночи. Семь километров по берегу от населенного пункта Кармакла.
На лодке «Солар» они начали поиск в направлении ближайших островов. На берегу установили мощный софит — маяк для потерявшихся.
Семья увидела свет. Всю ночь они провели в камышах — мотор заглох, и они не знали, куда грести. Увидев свет, взяли весла и вышли на него. Спасатели сопроводили лодку к берегу.
Пострадавшие — двое взрослых и трое детей — чувствуют себя хорошо. Медицинская помощь не потребовалась.
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