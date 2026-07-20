Рекордному полету новосибирского летчика Байдукова исполнилось 90 лет

24 июля 1936 года Георгию Байдукову присвоили звание Героя Советского Союза. Фото: пресс-служба музея Новосибирска.

90 лет назад, 20-22 июля 1936 года состоялся легендарный беспосадочный перелет экипажа самолета АНТ-25, в котором принял участие новосибирский летчик Георгий Байдуков. Подробнее о событии рассказали в пресс-службе музея Новосибирска.

В составе экипажа Байдуков, будущий генерал-полковник авиации, был вторым пилотом. Командиром был Валерий Чкалов, штурманом – Александр Беляков. За 56 часов 20 минут летчики преодолели 9 374 километра по маршруту Москва – Северный Ледовитый океан – Петропавловск-Камчатский – остров Удд.

За героизм 24 июля 1936 года Георгию Байдукову присвоили звание Героя Советского Союза. Он стал первым Героем в истории Новосибирской области.

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