Рекордному полету новосибирского летчика Байдукова исполнилось 90 лет

90 лет назад, 20-22 июля 1936 года состоялся легендарный беспосадочный перелет экипажа самолета АНТ-25, в котором принял участие новосибирский летчик Георгий Байдуков. Подробнее о событии рассказали в пресс-службе музея Новосибирска.
В составе экипажа Байдуков, будущий генерал-полковник авиации, был вторым пилотом. Командиром был Валерий Чкалов, штурманом – Александр Беляков. За 56 часов 20 минут летчики преодолели 9 374 километра по маршруту Москва – Северный Ледовитый океан – Петропавловск-Камчатский – остров Удд.
За героизм 24 июля 1936 года Георгию Байдукову присвоили звание Героя Советского Союза. Он стал первым Героем в истории Новосибирской области.
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