Продажи недвижимости в Новосибирской области за полгода снизились на 30%

Продажи жилья в Новосибирской области снизились с начала года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Рынок недвижимости в Новосибирской области столкнулся с серьезными трудностями. Показатель соотношения распроданности жилья к его строительной готовности снизился до 61%. С начала 2026 года этот коэффициент упал на 4%. Об этом в своем канале в МАКС рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

Сейчас регион находится в так называемой «красной зоне», так как значение опустилось ниже критической отметки в 70%. За последние два года ситуация ухудшилась значительно: показатель снизился на 16%.

Главная причина текущего положения – низкий спрос на квартиры. Покупателей отпугивают высокие ставки по ипотеке, из-за чего продажи за первое полугодие упали на 30% по сравнению со средними показателями прошлых пяти лет.

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