В Новосибирске запустили пилотный проект по эрготерапии для детей-инвалидов

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В Новосибирском филиале Центра социальной помощи семье и детям «Олеся» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска внедряют новый подход - эрготерапию. Это способ, который раскрывает возможности ребенка, делает его более самостоятельным и уверенным в себе.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова пояснила, что в Новосибирске проживает около 8 тысяч детей с инвалидностью и все они нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий. Новый метод хорошо зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге: есть диагнозы, которые никогда не исчезнут, но, несмотря на это, можно поменять качество жизни ребенка.

- Эрготерапия - это подход, который позволяет ребенку с особенностями развития стать максимально самостоятельным в повседневной жизни. Мы не обещаем чудесного исцеления, но мы точно знаем: качество жизни таких детей можно изменить к лучшему, - говорит Ольга Потапова.

В середине прошлого года филиал «Олеся» новосибирского Центра социальной помощи семье и детям подписал трехстороннее соглашение с благотворительным фондом «Катрен» и учебным центром Санкт-Петербурга о сотрудничестве по развитию реабилитации для детей с инвалидностью и внедрению эрготерапии. Под опытным кураторством была сформирована команда специалистов, которые прошли профессиональную подготовку в Санкт-Петербурге.

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Директор филиала Екатерина Тютюнник отметила, что реабилитация - это системный процесс, помогающий развить потенциал ребенка с помощью медицины, педагогики, психологии, а эрготерапия - специализированное направление, превращающее физический и психологический потенциал ребенка в навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

- Мы учим ребенка жить: пользоваться предметами быта, взаимодействовать с окружающим миром, быть частью общества. Это и есть главная цель эрготерапии, - уточнила руководитель.

Первым участником проекта стала многодетная семья Виноградовых и их приемная дочь Лиза. Девочке 4 года, она воспитывается в любящей семье.

- Лиза ходит в обычный детский сад, развита по возрасту, но походка на цыпочках осталась. Мы надеемся, что новый способ реабилитации поможет ей встать на полную стопу, - рассказал Роман Виноградов.

В будущем специалисты центра рассматривают возможность приема детей не только из области, но и из соседних регионов. Также в планах - распространить метод на взрослых, в частности в отделениях реабилитации для участников СВО.

Узнать подробнее о возможностях реабилитации с применением эрготерапии можно по телефонам: (383) 382 89 60, (383) 382 89 70 - филиал «Олеся» Городского центра социальной помощи семье и детям; (383) 390-17-17 - Городская социальная справочная служба.