Ученые НГУ нашли способ использовать отходы для поглощения углекислого газа

Исследование показало, что хвостохранилища могут стать инструментом борьбы с изменением климата. Фото: НГУ.

Ученые Новосибирского государственного университета выяснили, что отходы переработки хризотил-асбеста способны естественным образом поглощать углекислый газ из атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Исследователи изучили хвостохранилище Ак-Довуракского месторождения в Республике Тыва. Они установили, что на поверхности отходов за десятилетия сформировались карбонатные корки, которые связывают атмосферный углекислый газ.

По оценкам ученых, средняя скорость естественного поглощения составляет около 0,3 килограмма CO2 на квадратный метр в год. В перспективе одна тонна таких отходов может связать до 141 килограмма углекислого газа.

Специалисты также смоделировали способы ускорения этого процесса. По их данным, механическая обработка поверхности, изменение условий выветривания и биологические методы могут значительно повысить объемы поглощения CO2.

— Наше исследование показывает, что грамотное управление такими объектами способно существенно увеличить их климатический эффект, — отметил директор Климатического центра НГУ Георгий Лазоренко.

По словам ученых, результаты исследования могут использоваться при разработке климатических проектов как в России, так и за рубежом.

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