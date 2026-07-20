Жителей Новосибирской области предупредили об отключении ТВ и радио в июле

В Новосибирской области отключат ТВ и радио в июле 2026 года. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В июле 2026 года на передающих станциях Новосибирской области проведут плановые профилактические работы. Специалисты планируют проверить системы электроснабжения, измерить параметры передатчиков и антенно-фидерных устройств, а также почистить оборудование. Эти меры помогут сохранить качество связи и обеспечить бесперебойную работу сети. Все остановки трансляции заранее согласовали с телеканалами, чтобы технические процессы не мешали важным сообщениям в эфире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минцифры.

В связи с этим в некоторых населенных пунктах временно отключат теле- и радиоканалы. В самом Новосибирске масштабные отключения пройдут 20 июля: с 3:00 до 12:00 пропадет сигнал многих радиостанций, а с 4:00 до 12:00 в кабельных сетях отключатся такие каналы, как «Сибирь 24» и «ТНТ-4». Также в этот день с 3:00 до 14:00 на радиостанции «Радио 54» прервется вещание в Багане, Куйбышеве, Татарске, Тогучине и ряде других населенных пунктов.

В другие дни график будет выглядеть так. 21 июля с 6:00 до 12:00 вещание прервется в Искитиме и Шипуново, а в Красной Сибири и Куйбышеве — с 4:00 до 13:00. 22 июля работы затронут кабельные сети в Линево. В конце месяца отключения продолжатся в Быстровке и Листвянском (27 июля), в Плотниково и Прямском (28 июля), а также в Сосновке (29 июля). Везде вещание будет ограничено в утренние часы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX