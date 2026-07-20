В Новосибирской области застройщик заплатит 600 тысяч рублей за травму женщины

Доводы застройщика о неосторожности самой истицы суд отклонил. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд взыскал 600 тысяч рублей компенсации морального вреда с застройщика в пользу местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В октябре 2022 года женщина ехала на велосипеде в Краснообске возле строящегося дома. Пешеходная дорожка была перекрыта, вместо нее уложили деревянные настилы. Когда женщина проезжала по ним, колесо попало в щель между досками, и она упала в траншею, получив тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что ограждение котлована и настил не соответствовали требованиям ГОСТ. Доводы застройщика о неосторожности самой истицы суд отклонил. С застройщика взыскали моральную компенсацию, а также 60 тысяч рублей за услуги представителя.

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