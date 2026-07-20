В Новосибирске пожарные ночью спасли трех человек на стадионе «Спартак»

Пожарные в Новосибирске потушили огонь в здании стадиона «Спартак». Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ночью в Новосибирске произошел пожар в административном здании на территории стадиона «Спартак». Около полуночи в помещении сработала пожарная сигнализация. Три человека смогли самостоятельно выйти из задымленных комнат. Еще троих людей спасли пожарные МЧС России – они вывели их с первого и пятого этажей здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Огонь начался на первом этаже в серверной. Пожарные потушили открытое горение на площади 10 квадратных метров за полчаса. После этого спасатели провели дымоудаление и проверили все помещения с помощью тепловизора. Это помогло убедиться, что скрытых очагов горения больше нет.

На вызов приехали 32 человека и 9 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

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