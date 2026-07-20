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НовостиОбщество20 июля 2026 3:07

Школу в Новосибирской области отремонтируют за 89,6 млн рублей

Здание 1982 года постройки обновят к августу 2027 года
Валерия МОРГУНЕНКО
Планируется обновить фасад, внутренние помещения, инженерные сети и электрооборудование.

Планируется обновить фасад, внутренние помещения, инженерные сети и электрооборудование.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области ищут подрядчика для капитального ремонта Ордынской средней школы №2. Информация об этом опубликована на официальном сайте государственных закупок.

Трехэтажное здание построено в 1982 году и требует масштабного обновления. Начальная цена контракта – 89,6 млн рублей.

Подрядчику предстоит обследовать здание, скорректировать проектную документацию и провести масштабный ремонт к середине августа 2027 года. Планируется обновить фасад, внутренние помещения, инженерные сети и электрооборудование.

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