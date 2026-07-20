В Новосибирске из-за аварий отключили горячую воду в 427 домах

В 427 домах в Новосибирске произошло аварийное отключение горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске произошло аварийное отключение горячего водоснабжения в 427 домах. Больше всего пострадал Заельцовский район, где отключения затронули 285 зданий. Об этом свидетельствуют данные муниципального портала.

Также сложности с горячей водой возникли в Дзержинском районе (45 домов), Центральном (28 домов), Железнодорожном (18 домов), Калининском и Советском районах (по 17 домов). В Ленинском, Октябрьском и Кировском районах ситуация менее масштабная, там отключили от 1 до 8 домов.

Сроки восстановления горячего водоснабжения зависят от конкретного адреса. В некоторых домах воду вернут уже вечером 20 июля. В других районах ресурс подадут утром или вечером 21 июля. Для части жителей восстановление произойдет только вечером 22 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX