В Новосибирске продают нефритовый нож за 300 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу нож из нефрита. Фото: Ангелина Вайгель / нейросеть

В Новосибирске в продаже появился необычный предмет для коллекционеров – эксклюзивный сувенирный нож из нефрита. Стоимость уникального изделия составляет 300 тысяч рублей. Мастер создал этот нож вручную, поэтому он существует в единственном экземпляре. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных платформ.

Нож длиной почти 30 сантиметров состоит из пяти разных блоков камня. Мастера использовали нефрит разных оттенков: от темно-зеленого и ярко-зеленого до кремово-серого. Главная особенность ножа – рукоять в форме головы волка, выполненная методом художественной резьбы. Вес всего изделия вместе с подставкой составляет около 600 граммов.

Нож поставляют вместе со специальной подставкой. Покупатель может заказать дополнительную металлическую табличку с персональной надписью или описанием камня.

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