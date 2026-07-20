Выплаты по больничному листу вырастут в Новосибирске в 2026 году

В России рассчитали размер пособий по нетрудоспособности на 2026 год. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году размер пособия по временной нетрудоспособности может достичь 31 373 рублей за 10 дней болезни. Такую сумму получит работник со страховым стажем 8 лет и более. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Сумма выплат напрямую зависит от того, сколько человек работал и сколько зарабатывал за последние два года. В расчетах учитывали среднюю зарплату: в 2024 году она составила 89 069 рублей, а в 2025 году – 101 784 рубля.

Процент покрытия заработка зависит от стажа сотрудника. Если человек проработал менее пяти лет, ему выплатят 60% от среднего дохода. При стаже от пяти до восьми лет размер пособия составит 80%. Те, кто трудится восемь лет и дольше, получат полноценные 100% своего заработка.

В итоге суточная выплата будет разной. При стаже до пяти лет она составит 1 882 рубля. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, человек получит 2 510 рублей в день. При стаже более восьми лет ежедневное пособие составит 3 137 рублей. Например, за 10 дней законного отсутствия на работе человек со стажем 3 года получит 18 824 рубля, а с десятилетним стажем – 31 373 рубля.

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