Цены на комнаты в Новосибирске выросли на 3,2% за полгода

Стоимость комнат в Новосибирске увеличилась в первом полугодии. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирске за первое полугодие выросли цены на комнаты и квадратные метры. Стоимость одного метра жилья в городе поднялась на 3,2% и составила 100 970 рублей. Если рассматривать комнату целиком, то ее цена за полгода увеличилась на 3% и достигла 1 575 364 рублей.

Такая тенденция наблюдается в масштабах всей страны. Из 70 городов, которые изучил портал «МИР КВАРТИР», цены на квадратный метр комнат выросли в 52 регионах. В среднем по России стоимость метра жилья такого формата поднялась на 4,3%, а средняя цена комнаты составила 96 234 рубля за квадратный метр. При этом общее предложение комнат на рынке за полгода увеличилось на 25%.

Люди все чаще выбирают комнаты, так как они стоят в 4,5 раза дешевле полноценных квартир. В других городах ситуация разная. Например, в Москве метр комнаты подорожал на 4,6%, а в Санкт-Петербурге – на 14,8%. Самый резкий рост цен на квадратный метр зафиксировали в Магнитогорске и Череповце. В то же время в Рязани и Перми стоимость жилья такого типа, наоборот, снизилась.

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