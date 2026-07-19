В аэропорту Толмачево задерживается прилет трех рейсов

Прилет трех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево 20 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 20 июля изменилось расписание прибывающих рейсов. Изменения затронули перелеты из Москвы, Иркутска и Улан-Удэ. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс DP 6525, летевший из Шереметьево, должен был приземлиться в 07:35, но расчетное время прибытия сместилось на 07:50.

Самая длительная задержка наблюдается на маршруте из Иркутска. Самолет S7 5228 вместо 08:10 прибудет в Новосибирск около 09:45.

Рейс S7 5254 из Улан-Удэ также изменил график. Вместо запланированных 08:20 ожидается прилет в 08:58.

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