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НовостиПроисшествия19 июля 2026 16:50

В Новосибирске на Софийской перевернулся грузовик после ДТП

В аварии с участием хэтчбека никто не пострадал
Екатерина ХАЛИМОВА
В аварии с участием хэтчбека никто не пострадал

В аварии с участием хэтчбека никто не пострадал

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Софийской в Новосибирске произошло ДТП с участием хэтчбека и грузовика. После столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на бок.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 Новосибирск, опубликовав фотографии с места аварии.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом.

По данным ведомства, в результате аварии никто не пострадал.

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