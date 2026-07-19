В Новосибирске на Софийской перевернулся грузовик после ДТП

В аварии с участием хэтчбека никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Софийской в Новосибирске произошло ДТП с участием хэтчбека и грузовика. После столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на бок.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 Новосибирск, опубликовав фотографии с места аварии.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом.

По данным ведомства, в результате аварии никто не пострадал.

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