В Калининском районе Новосибирска ищут 12-летнюю девочку

В Новосибирске рядом с ЖК «Родники» пропала 12-летняя девочка. По словам матери, ребенок ушел к подруге с ночевкой, однако уже второй день не выходит на связь. Об этом мама девочки рассказала КП-Новосибирск.
Как рассказала мама девочки, школьница ушла к подруге с ночевкой, но домой так и не вернулась. Ее телефон включен, однако на звонки она не отвечает.
В момент исчезновения девочка была одета в джинсовые шорты и серую олимпийку.
Родные просят всех, кто видел школьницу или знает, где она может находиться, сообщить об этом.
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