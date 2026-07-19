ЗСЖД перечислила 1,9 млрд рублей налогов в бюджет Новосибирской области

Средства поступили в областной и местные бюджеты по итогам первого полугодия 2026 года Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года ОАО «РЖД» перечислило 1,9 млрд рублей налогов в областной и местные бюджеты Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Западно-Сибирская железная дорога проходит по территории 13 муниципальных районов региона. Она обеспечивает пассажирские перевозки в пригородном и дальнем сообщении, а также грузоперевозки для промышленных, сельскохозяйственных и логистических предприятий.

Кроме того, железнодорожники обслуживают более 147 километров подъездных путей необщего пользования для выполнения грузовых операций.

В компании отметили, что Западно-Сибирская железная дорога остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона и перечисляет налоги в полном объеме и в установленные законодательством сроки.

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