В Колывани освятили памятник святой блаженной Ксении Петербургской

На территории Покровского Александро-Невского женского монастыря в поселке Колывань освятили памятник святой блаженной Ксении Петербургской. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.
Его совершил митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей.
Памятник установили по инициативе Сергея Львова, который в этот день также молился за богослужением в монастыре.
После освящения митрополит Варфоломей поблагодарил Сергея Львова за создание памятника и внимание к нуждам обители.
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