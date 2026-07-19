В Колывани освятили памятник святой блаженной Ксении Петербургской

Освящение совершил митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. Фото: Новосибирская митрополия.

На территории Покровского Александро-Невского женского монастыря в поселке Колывань освятили памятник святой блаженной Ксении Петербургской. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Его совершил митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей.

Памятник установили по инициативе Сергея Львова, который в этот день также молился за богослужением в монастыре.

После освящения митрополит Варфоломей поблагодарил Сергея Львова за создание памятника и внимание к нуждам обители.

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