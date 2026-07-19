В Новосибирской области с начала года произошло более 1000 ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
С начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий. При этом отмечено значительное снижение аварий с участием детей и пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
Данные привело Главное управление МВД по Новосибирской области. Количество ДТП с участием детей снизилось на 25%. Аварий с водителями в состоянии опьянения стало на 35% меньше.
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