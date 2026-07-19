Мэрия Новосибирска опубликовала проект схемы теплоснабжения до 2033 года

Жители города могут ознакомиться с документом и направить свои замечания Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске опубликовали проект актуализированной схемы теплоснабжения до 2033 года. Документ размещен на сайте мэрии, а горожанам предложили принять участие в его обсуждении.

В проекте отражено состояние основных объектов городской системы теплоснабжения, включая ТЭЦ, котельные и тепловые сети.

Согласно документу, общая тепловая мощность в Новосибирске увеличится.

К 2033 году тепловая нагрузка города, по прогнозам, увеличится достигнет 8490 Гкал/ч.

Свои замечания и предложения жители могут направить лично по адресу: улица Трудовая, 1, по электронной почте или по телефонам, указанным в проекте.

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