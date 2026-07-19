Овчарка напала на женщину возле многоэтажки в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске овчарка напала на женщину возле дома на улице Флотской. Об этом информация появилась в сети.
Инцидент произошел у дома №19 на улице Флотской. По словам женщины, в момент нападения с собакой на улице находился мужчина, однако ему не сразу удалось оттащить овчарку.
В ГУ МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по факту произошедшего поступило заявление.
— Заявление поступало, проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru