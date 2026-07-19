Овчарка напала на женщину возле многоэтажки в Новосибирске

Полиция проводит проверку после заявления пострадавшей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске овчарка напала на женщину возле дома на улице Флотской. Об этом информация появилась в сети.

Инцидент произошел у дома №19 на улице Флотской. По словам женщины, в момент нападения с собакой на улице находился мужчина, однако ему не сразу удалось оттащить овчарку.

В ГУ МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по факту произошедшего поступило заявление.

— Заявление поступало, проводится проверка.

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