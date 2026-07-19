В парках Новосибирска начали распускаться первые гортензии

Первые цветы появились в Березовой роще, а в Центральном парке кустарники еще набирают бутоны. Фото: Дирекция городских парков Новосибирска.

В Новосибирске в парках начали распускаться гортензии. Несмотря на непростые погодные условия, специалисты по озеленению ухаживают за растениями, чтобы они порадовали горожан пышным цветением. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

В Березовой роще уже зацвела древовидная гортензия. На миксбордере Центральной аллеи вскоре распустится метельчатая гортензия, а на новом цветнике у Ветеранской аллеи появились первые бутоны нового сорта древовидной розовой гортензии. Там же высажен новый сорт метельчатой гортензии.

В Центральном парке гортензии пока только набирают цвет. По словам специалистов, растения уже подкормлены и обрезаны, поэтому ожидается обильное цветение.

Новосибирцев призывают бережно относиться к кустарникам, которые только начинают цвести.

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