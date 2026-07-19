ФК «Сибирь» начал новый сезон с победы над «Динамо-Владивосток»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Футбольный клуб «Сибирь» успешно начал новый сезон. В стартовом матче новосибирцы обыграли «Динамо-Владивосток» со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».
Встреча завершилась победой новосибирской команды со счетом 2:1.
После финального свистка в клубе поблагодарили болельщиков за поддержку и поздравили с успешным стартом сезона.
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