В Ордынском районе нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В Ордынском районе Новосибирской области установили местонахождение 12-летней девочки, которая пропала 16 июля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
После поступления информации о безвестном исчезновении ребенка Ордынский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку.
Следователь и криминалист Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск девочки.
В настоящее время ее местонахождение установлено. В ближайшее время следователь допросит школьницу, чтобы выяснить обстоятельства ее отсутствия.
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