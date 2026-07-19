В Ордынском районе нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Следователи выясняют обстоятельства ее исчезновения. Фото: ЛизаАлерт по Новосибирской области.

В Ордынском районе Новосибирской области установили местонахождение 12-летней девочки, которая пропала 16 июля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

После поступления информации о безвестном исчезновении ребенка Ордынский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку.

Следователь и криминалист Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск девочки.

В настоящее время ее местонахождение установлено. В ближайшее время следователь допросит школьницу, чтобы выяснить обстоятельства ее отсутствия.

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